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© Bianca Otero/ZUMA/TACC

Иранская сделка на грани срыва?

В четверг в Ормузском проливе неопознанный снаряд поразил судно. Это стало первой зарегистрированной атакой с момента заключения временного мирного соглашения между США и Ираном, отмечает Bloomberg. Также это стало ударом по восстановлению судоходства на стратегически важном энергетическом маршруте. Контейнеровоз Ever Lovely получил удар в борт и повреждение мостика во время движения по рекомендованному курсу, сообщила тайваньская компания-оператор Evergreen Marine Corp. Среднетоннажное судно под флагом Сингапура к утру пятницы уже покинуло узкий пролив и находилось в Оманском заливе. В предупреждении, выпущенном вскоре после атаки, Центр координации морских торговых перевозок при британском флоте рекомендовал судам «проходить этот участок с осторожностью». Центр выступает связующим звеном между военными силами и торговым флотом, а также поддерживает инициативу под эгидой ООН по выводу судов из Персидского залива.

Атака пошатнула и без того хрупкую веру судовладельцев и экипажей в безопасность пролива, хотя в пятницу суда продолжили движение через узкий коридор. Цены на нефть, которые ранее вернулись на довоенный уровень, выросли на фоне плохих новостей: после атаки нефть Brent достигла пиковых значений сессии, приблизившись к 76 долларам за баррель. Удар был нанесен после периода относительного затишья, наступившего вслед за предварительным соглашением между Ираном и США, которое вновь открыло узкий пролив. Официальный представитель Белого дома заявил, что пока слишком рано говорить о том, кто именно нанес удар по судну. Неназванный чиновник сказал Bloomberg, что США выясняют, был ли удар санкционирован высшим руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР) или же это было самоуправством со стороны рядовых сотрудников. Информации о погибших или экологическом ущербе не поступала. Президент Дональд Трамп не стал комментировать этот инцидент, однако на ужине в Белом доме в четверг вечером он заявил, что Иран вскоре начнет закупать американскую пшеницу и соевые бобы.

«Ссора с Зеленским лишила Польшу иллюзий»

Польско-украинские отношения не стали хуже - накопившиеся проблемы просто обнажились после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, пишет Myśl Polska. По мнению автора статьи, этот шаг мог быть согласован с Вашингтоном: США, контролирующие значительную часть ресурсов Украины, были заинтересованы в контролируемом конфликте ради прибыли от поставок оружия и восстановления страны, но Зеленский начал ориентироваться на Брюссель и идти на опасную эскалацию. В ответ Зеленский спровоцировал Варшаву, назвав воинскую часть в честь участников Волынской резни и пособников нацистов, и затем демонстративно вернув польский орден почтой.

По версии автора, с помощью скандала Зеленский пытается отвлечь внимание украинцев от коррупции, непопулярной мобилизации и падения своего рейтинга. Для самой Польши этот раскол стал отрезвляющим фактором, положившим конец «безрассудной любви», считает автор статьи. Европейское сообщество услышало о жестоких преступлениях украинского национализма не из «русской пропаганды», а от поляков. В то же время внутри польского общества табу на критику Киева было снято: граждане начали открыто подсчитывать убытки от поддержки Украины и задаваться вопросом о реальной выгоде такой политики. По мнению автора статьи, эгоизм Зеленского и президента США Дональда Трампа помог Варшаве избавиться от иллюзий. Теперь польским властям необходимо проявить твердость и защитить национальные интересы вопреки внешнему давлению.

Как фон дер Ляйен узурпирует власть в Брюсселе

Решение открыть девять дополнительных вакансий в генеральном секретариате Еврокомиссии (ЕК) подтвердило давний тренд на централизацию власти вокруг главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Как заявил эксперт Рауль Вольфони французскому изданию Atlantico, это усиливает жесткий бюрократический контроль со стороны окружения главы ЕК в ущерб еврокомиссарам и профильным ведомствам. Вся административная деятельность и даже второстепенные решения сегодня находятся во власти руководителя кабинета фон дер Ляйен, Бьорна Зайберта. Поскольку полномочия в ЕК не делегируются, падает качество проработки документов, а чиновники стремятся продвигать лишь те инициативы, которые точно понравятся руководству.

По мнению Вольфони, при фон дер Ляйен ЕК окончательно перешла черту, за которой рушится сам принцип коллегиальности управления. Профильные комиссары зачастую узнают о важнейших инициативах в подконтрольных им сферах уже на заседаниях, будучи полностью отстраненными от их подготовки. Вольфони связывает эту авторитарную модель руководства со слабостью главы ЕК. По его словам, она обладает самыми скромными экономическими компетенциями среди всех председателей в истории Еврокомиссии. За счет жесткого подавления внутренних дискуссий фон дер Ляйен пытается замаскировать собственную неуверенность в базовых экономических вопросах и одновременно расширяет экспансию в те сферы, где полномочия ЕК минимальны или отсутствуют вовсе, - вроде внешней политики и обороны. Эта опасная для будущего Евросоюза деградация системы управления вряд ли остановится до окончания мандата фон дер Ляйен в 2029 году.

Как Иран и Китай обводят Вашингтон вокруг пальца

Китай завлекает мир юанем - и подрывает западные санкции, пишет The Wall Street Journal. Газета подчеркивает, что Иран и Россия используют эту валюту для продажи нефти и ведения другой торговли в обход подконтрольного США доллара. Белый дом вступил в переговоры с Ираном по новой ядерной сделке, полагаясь на свой традиционный козырь: обещание смягчить санкции и предоставить доступ к части замороженных активов, объем которых составляет около 100 миллиардов долларов. Однако этот рычаг давления постепенно теряет силу. В последние годы Тегеран успешно нивелировал американские санкции за счет финансовой архитектуры Китая: она построена на юане и функционирует вне зоны досягаемости Вашингтона.

В конце апреля США ввели санкции против крупного китайского нефтеперерабатывающего завода, который закупил иранскую нефть на миллиарды долларов. В китайской компании в ответ поставили США перед фактом - будущие закупки нефти будут рассчитываться в юанях вместо долларов. Это стало очередным признаком тревожной для Вашингтона тенденции. Санкции все чаще обходят с помощью юаней. И даже в условиях санкций доходы Ирана от экспорта нефти в 2024 году составили до 43 миллиардов в долларовом эквиваленте. Тегеран использует эти деньги для закупки китайских автомобильных запчастей, солнечных батарей, других товаров, услуг, а также материалов двойного назначения, которые могут быть использованы для производства оружия. Судам, искавшим безопасного прохода через Ормузский пролив во время войны, было приказано расплачиваться с Тегераном юанями или криптовалютой, которую Вашингтону также трудно контролировать.

«Франции пора выйти из тени НАТО ради мира с Россией»

Франция должна выстроить четкие двусторонние отношения с Россией, освободившись от жестких рамок НАТО и ЕС, считает автор Le Journal du Dimanche. Автор статьи напоминает о визите генерала Шарля де Голля в Москву шестьдесят лет назад, в июне 1966 года, в самый разгар холодной войны. Этот шаг не был дипломатическим капризом, а отражал философию суверенной Франции, способной вести диалог с США без слепого повиновения и говорить с Москвой без подчинения. Автор статьи подчеркивает, что величие Парижа всегда заключалось в способности следовать собственному курсу, а пророческие слова Шатобриана об отсутствии естественных причин для вражды между Францией и Россией до сих пор обличают союз европейских стран против Москвы как «альянс простофиль», ведущий лишь к напрасным потерям.

По мнению автора статьи, сегодня Франция оказалась втянута в чужую политику противостояния из-за элит, которые променяли дипломатию на солидарность с Брюсселем и Вашингтоном. Американским неоконсерваторам удалось разорвать привилегированные связи между Парижем и Москвой при молчаливом согласии тех, кто разучился мыслить категориями национальных интересов. Автор считает, что деление на пророссийских и антироссийских - это инфантильный и опасный подход, а слабость государства заключается в отказе от собственного голоса и закрытии дверей для диалога. География и история доказывают, что прочный мир в Европе невозможен без участия России, и возобновление прямых контактов с Москвой стало бы первым серьезным шагом к предотвращению масштабной войны на континенте.