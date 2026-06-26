Названа причина разрушительного землетрясения в Венесуэле

Сейсмолог Константин Рябинкин рассказал, почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным. Его слова приводит KP.RU.

По его словам, самым мощным землетрясением в истории было индонезийское землетрясение 2004 года магнитудой 9,5, которое даже сократило продолжительность суток на долю секунды. Землетрясение в Венесуэле произошло на стыке Южно-Американской и Карибской плит, с магнитудами 7,2 и 7,5. Такие события, по его мнению, являются обычным явлением для Земли.

«С точки зрения геологических процессов это подтверждает, что наша планета жива. Потому что если мы сравним Землю с ближайшими соседями — например с Марсом или Луной — они из себя почти ничего не представляют, там всякие движение в недрах практически закончились. На той же Луне источниками толчков могут быть только метеориты и падающие спутники», — рассказал специалист.

Рябинкин напомнил, что последнее разрушительное землетрясение в Венесуэле произошло в 1900 году. Он подчеркнул, что за прошедшее столетие люди настолько отвыкли от подобных явлений, что перестали их бояться, что, в свою очередь, повлекло снижение строительных норм.

Выявлена необычная особенность поразившего Венесуэлу смертоносного землетрясения

Вечером 24 июня Венесуэла столкнулась с двумя мощными землетрясениями — магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 39 секунд. В столице, Каракасе, зафиксированы обрушения и значительные повреждения жилых домов. Главный аэропорт страны, Майкетия имени Симона Боливара, также пострадал: обрушилась часть кровли терминала, что привело к полной отмене авиасообщения. В связи с произошедшим в Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение.

По последним данным, землетрясение унесло жизни 232 человек, еще более 4,3 тыс. получили различные травмы.