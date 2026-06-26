Буданов* назвал «страшной ошибкой» лишение Зеленского польского ордена

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла — это «страшная ошибка», и отношения между Варшавой и Киевом могут ухудшиться еще сильнее. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) на встрече со студентами Киево-Могилянской академии, пишет «РБК-Украина»

По его словам, текущий спор Украины и Польши — это «еще не конфликт», а «классическое дипломатическое напряжение». Однако Буданов подчеркнул, что это «еще не пик» и ситуация может ухудшиться, если «все немного не остановятся». Также он упрекнул руководство Польши в незрелости.

«Оцениваю как ошибку. При этом — как страшную ошибку. Древнее правило: с соседями надо иметь хорошие или нейтральные отношения. Обострение с соседями всегда вызывает проблемы — от политических до сугубо экономических. <...> Я оцениваю это как незрелость. Прежде всего, незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше, которые подтолкнули, а затем приняли это решение. Это очень странно и оно не проработано и не подготовлено», — подчеркнул он.

19 июня президент Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной награды страны. Это было связано с тем, что президент Украины присвоил одной из бригад армии наименование в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России). В знак с солидарности с Зеленским от польских наград отказались Буданов, дипломаты и экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Зеленский объяснил ситуацию внутриполитической борьбой в Польше, а Навроцкий подчеркнул, что конфликт не связан с внутренней политикой в стране.

Ранее в Раде заявили о страхе Польши перед Украиной.