ЕК предложила Совету ЕС продлить особый статус беженцев с Украины

Еврокомиссия (ЕК) предложила Совету ЕС продлить действие статуса временной защиты для беженцев с Украины до 4 марта 2028 года. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Еврокомиссия предложила продлить действие статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года", - отметил он.

Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС.

Статус временной защиты в ЕС был введен для беженцев с Украины в марте 2022 года, он предоставляет право проживания, работы и учебы в ЕС для украинских граждан без необходимости получения виз или вида на жительство.

В ЕС находятся порядка 4,3 млн украинских беженцев, почти половина - в Германии и Польше.