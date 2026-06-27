В Армении возобновили рассмотрение дела об отмене итогов выборов

Конституционный суд Армении возобновил рассмотрение иска семи политических сил о признании итогов парламентских выборов недействительными. Трансляцию из зала суда ведут местные каналы.

На текущем этапе политические партии и блоки представляют факты нарушений в ходе подготовки к выборам, предвыборной агитации и в день голосования.

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 23,2%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,9%. Выступая в парламенте 16 июня, Пашинян назвал "легитимным правом Армении" лишение представителей оппозиции, прошедших в парламент, "возможностей для дальнейшей политической деятельности".