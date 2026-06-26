Женщина родила ребенка, оказавшись среди обломков здания, обрушившегося в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила газета El Mundo, опубликовав видеозапись в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как пишет издание, женщине оказали помощь волонтеры. Роды проходили при отсутствии света и медицинского оборудования.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков, магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. По словам министра здравоохранения республики Карлоса Альварадо, 235 человек погибли, более 4,3 тыс. получили ранения. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения, а прибрежный штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия.