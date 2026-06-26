Названа причина, по которой на самом деле Меган Маркл готова воссоединиться с королевской семьёй

Меган Маркл намерена сопровождать принца Гарри во время его предстоящего визита в Великобританию. Для герцогини Сассекской это будет первая поездка на родину мужа за несколько лет. После того, как они оставили королевскую семью и переехали в США, Меган приезжала в Лондон лишь однажды — на похороны Елизаветы II. Событие столь значимое, что сам Карл III, несмотря на многолетний конфликт, позвал чету остановиться в королевской резиденции. Но, как утверждают инсайдеры, Меган приехать в Лондон правит не жажда помириться с семьёй, а кое-что другое.

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RadarOnline пишет, что цель Меган — коммерческий успех. Она уверена, что воссоединение с Виндзорами поможет ей укрепить своё положение в обществе и поспособствует расширению её бизнеса.

«Она понимает ценность того, чтобы её видели снова в Великобритании и, что особенно важно, рядом с членами королевской семьи. Эта ассоциация по-прежнему имеет огромный международный вес, и она знает, что это приносит уровень престижа, который просто нельзя купить за деньги», — считает источник из окружения экс-актрисы.

Уточняется, что поездка в Великобританию даст Меган именно такую рекламу, которая ей необходимо в момент уязвимости и возможного финансового краха.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри оказались на грани финансового краха из-за скандально расточительного образа жизни. Подробности ищите здесь.