Еврокомиссия предложила лишить убежища в ЕС годных для фронта украинцев

Еврокомиссия впервые предложила лишить статуса временной защиты в Евросоюзе вновь прибывших украинских беженцев, годных для отправки на фронт. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы предлагаем исключить из статуса временной защиты украинцев, которым не разрешено покинуть Украину", - заявил он, подчеркнув, что ЕС не будет высылать тех, кто уже прибыл в Европу. "Ничего не изменится для тех, кто уже здесь", - сказал он.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистов, коснется ли эта мера в первую очередь "лиц мобилизационного возраста". ЕК рекомендовала продлить статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, а также запустить программу "временного возвращения украинцев".