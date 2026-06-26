Поддержка Киева со стороны Европы привела к новому этапу в конфликте с РФ. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Издание отмечает, что европейцы с осторожностью принимали решения в отношении СССР во времена холодной войны. Однако сегодня проявляют настоящее безрассудство.

«По мере того, как европейские страны берут на себя основную ответственность в помощи Киеву, этот конфликт переходит на новый более опасный этап», — сказано в материале.

Ранее Politico писало, что страны НАТО намерены собрать для Киева 140 миллиардов евро в ходе саммита в Анкаре.

Генсек альянса Марк Рютте намерен сделать оборонную промышленность главной темой, чтобы представить Дональду Трампу экономические аргументы в пользу НАТО.