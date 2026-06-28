Рейтинг Навроцкого рекордно вырос после конфликта с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий показал рекордный рост уровня доверия среди граждан после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским и решения лишить его Ордена Белого орла — высшей награды страны. Об этом сообщает польское издание Onet, ссылаясь на опрос IBRiS.

Сообщается, что уровень доверия к польскому лидеру за месяц вырос на 8,4 процентного пункта и достиг 54,8 процента. Как отмечает Onet, это самый высокий показатель поддержки Навроцкого за всю историю подобных исследований.

Польское издание также указало на значительный рост рейтинга ультраправого политика Гжегожа Брауна, который известен критикой Украины и выступлениями против военной помощи Киеву. Уровень доверия к нему вырос сразу на 7,3 процентных пункта — до 23,7 процента.

Второе место в рейтинге доверия занял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с показателем 42,6 процента, а третье — премьер-министр Дональд Туск, которому доверяют 38,1 процента опрошенных.

Ранее Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В видеообращении польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.