США отменили ограничения на финансовые операции с Венесуэлой из-за землетрясения

Министерство финансов США на временной основе сняло ограничения на финансовые транзакции с Венесуэлой, которые пойдут на устранение последствий разрушительного землетрясения в латиноамериканской стране.

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О соответствующем решении проинформировало Управление американского минфина по контролю за иностранными активами. Отсрочка ограничений будет действовать до 23 октября текущего года. В документе сообщается, что это касается "всех операций, связанных с оказанием помощи в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, которые в ином случае были бы запрещены в соответствии с Положением о санкциях в отношении Венесуэлы".

Напомним, что поздним вечером в среду в Венесуэле случились два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес вскоре сообщила о введении в стране чрезвычайного положения. Согласно данным властей на вечер четверга, трагедия унесла жизни как минимум 235 человек. Ранено свыше 4 тысяч человек.