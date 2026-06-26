Жительница Венесуэлы родила ребенка прямо посреди обломков рухнувшего здания

В охваченной последствиями серии разрушительных землетрясений Венесуэле местная жительница родила ребенка прямо посреди обломков рухнувшего здания, без света и медицинского оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mundo.

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"Без света и медицинского оборудования женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле", - говорится в публикации издания.

О состоянии ребенка и матери после случившегося данных пока нет.

Напомним, два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, за которыми последовало еще около 30 афтершоков, произошли у берегов Венесуэлы в среду, 24 июня. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям по всей стране и стало сильнейшим за 126 лет.

По последним официальным данным министра здравоохранения Венесуэлы, число погибших достигло как минимум 235 человек.