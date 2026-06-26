США прекратят принимать просителей политического убежища

США прекращают принимать иностранных граждан, которые обращаются за получением политического убежища. Об этом 25 июня заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

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Он добавил, что все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США являются «всегда фальшивыми».

— Мы выработали договоренности: если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет... Очень простое, очень элегантное и полное решение, — цитирует Миллера телеканал Fox News.

7 января стало известно о массовых протестах в Миннеаполисе на месте гибели женщины в ходе операции иммиграционной службы Соединенных Штатов (ICE). Демонстранты вытесняли из района сотрудников полиции и агентов ICE, забрасывали их снежками и наносили удары по служебным машинам. Один из участников акции сжег флаг США.

25 января в этом же городе мужчина, получивший огнестрельное ранение от агента федерального пограничного патруля, скончался. По данным министерства внутренней безопасности, агент пытался задержать нелегального мигранта, но тот оказал сопротивление.