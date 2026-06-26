США прекратят принимать просителей политического убежища
США прекращают принимать иностранных граждан, которые обращаются за получением политического убежища. Об этом 25 июня заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.
Он добавил, что все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США являются «всегда фальшивыми».
7 января стало известно о массовых протестах в Миннеаполисе на месте гибели женщины в ходе операции иммиграционной службы Соединенных Штатов (ICE). Демонстранты вытесняли из района сотрудников полиции и агентов ICE, забрасывали их снежками и наносили удары по служебным машинам. Один из участников акции сжег флаг США.
25 января в этом же городе мужчина, получивший огнестрельное ранение от агента федерального пограничного патруля, скончался. По данным министерства внутренней безопасности, агент пытался задержать нелегального мигранта, но тот оказал сопротивление.