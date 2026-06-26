Депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал в соцсети Х политику канцлера Фридриха Мерца в сфере социальных расходов и военной помощи Украине.

Парламентарий заявил, что глава правительства намерен сократить пособия по инвалидности, повысить пенсионный возраст до 70 лет и отменить бесплатное сострахование супруга. При этом, по его словам, на поддержку Киева уже выделено более 100 миллиардов евро, и выплаты продолжают расти.

Фронмайер резюмировал, что Мерц фактически является «канцлером Украины», тогда как интересы немецких граждан отходят на второй план.

Ранее сообщалось, что в ФРГ разразился настоящий скандал.