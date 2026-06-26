На Западе оценили возросшую дипломатическую активность Си Цзиньпина

В этом году Си Цзиньпин принял у себя более десятка лидеров, поскольку "средние державы" смотрят не только на США, но и на другие центры силы. Лидер Китая хочет продвигать свою альтернативу нынешнему мировому порядку, и его усилиям помогают капризные США, утверждает аналитическая статья в британском издании.

В пятницу Си Цзиньпин встретился с новым премьер-министром Бангладеш, ставшим последним по счету в череде мировых лидеров, которые посетили Пекин в этом году, поскольку китайский лидер укрепляет свое влияние и экономические связи и стремится “изменить баланс сил” в сторону от Запада, пишет The Guardian.

Встреча Си Цзиньпина с Тариком Рахманом состоялась менее чем через две недели после того, как китайский лидер приветствовал в Пекине военного руководителя Мьянмы, ставшего президентом, Мин Аунг Хлайна.

В мае Си Цзиньпин принимал лидеров США, России, Брунея, Сербии, Таджикистана и Пакистана, в то время как ряд министров иностранных дел также прибывали в Китай для проведения встреч на более низком уровне, отмечает The Guardian.

В этом году Пекин посетили более десятка мировых лидеров, включая президентов и премьер-министров, в том числе президент России Владимир Путин, Кир Стармер из Великобритании и президент США Дональд Трамп.

“Длинный список мировых лидеров, отправляющихся в Пекин на встречу с Си Цзиньпином, отражает растущее признание растущего глобального влияния Китая”, - сказал Уильям Янг, старший аналитик Международной кризисной группы.

Многие лидеры, которые посещали Китай в этом году, включая премьер-министра Канады Марка Карни, рассматривали свои поездки как шанс для стран “среднего класса” выстроить независимые отношения с Пекином на фоне все более капризных США, констатирует The Guardian.

Пекин может использовать такие визиты для “продвижения альтернативного многополярного миропорядка, который он отстаивает, одновременно ослабляя доверие этих стран к США”, - отмечает Уильям Янг.

Китай позиционирует себя как источник стабильности, а для многих более бедных стран – кредитов, в то время как, с точки зрения многих стран, США утрачивают свои лидирующие позиции на мировой арене.

И, несмотря на пышный государственный визит Трампа, Пекин также не стеснялся обхаживать лидеров стран Глобального Юга.

Военного руководителя Мьянмы, ставшего президентом, встретили на красной дорожке в Пекине. Китайский лидер заявил о своей “твердой поддержке” режима Мин Аунг Хлайна, прежде чем подтвердить свою приверженность “принципу невмешательства” во “внутренние дела” раздираемой войной страны. По словам Джа Иана Чонга, профессора Национального университета Сингапура, визит на этой неделе дал понять, что он “признает легитимность правления вооруженных сил Мьянмы в Мьянме”.

По словам Стива Цанга, директора Китайского института Лондонского университета, такой подход можно рассматривать как часть более широкого проекта Си Цзиньпина по влиянию на международный порядок, чтобы “ни одна страна не имела права указывать другим, как вести свои внутренние дела”.

“Взаимодействие с менее привлекательными лидерами из менее богатых стран во многом и есть суть стратегии”, - отмечает Стив Цанг. “Си Цзиньпин фундаментально смещает баланс сил из рук развитых демократий на Глобальный Юг, лидером которого является Китай”.

Ранее в этом месяце Си Цзиньпин придерживался аналогичного подхода, когда он обошел другой острый вопрос, посетив в КНДР Ким Чен Ына во время его редкой зарубежной поездки. Несмотря на то, что ранее он выражал решительное несогласие с ядерной программой Северной Кореи, этот вопрос явно отсутствовал в отчетах, констатирует The Guardian. Стабилизация отношений имела первостепенное значение, и молчание Пекина было расценено как молчаливое согласие с ядерным статусом Северной Кореи.

Китайские государственные СМИ стремятся представить Пекин как новый центр мировой дипломатии. В мае газета Global Times опубликовала статью, в которой говорилось, что последовательные визиты Трампа и Путина “подчеркивают как насыщенность дипломатического календаря Китая, так и его растущее влияние на мировой арене”.

И это несмотря на тот факт, что когда дело доходит до реального разрешения международных кризисов, влияние Пекина ограничено. Несмотря на то, что Пекин изначально подталкивал Иран к переговорам о прекращении огня с США, он не был миротворцем в этом конфликте. Хотя Пекин помог добиться разрядки в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном в 2023 году, Китай не обладает решающим влиянием на Тегеран, утверждает The Guardian.