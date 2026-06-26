Украина и Япония запустили новую инициативу цифрового технологического партнерства, которая должна усилить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, стартапов и инвестиций, пишет Odessa Journal.

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Для России это еще один пример того, как украинский кризис расширяется за пределы Европы и втягивает в поддержку Киева азиатских союзников Запада.

Инициатива стала продолжением более раннего меморандума о цифровом сотрудничестве между Украиной и Японией. В украинской логике такие проекты нужны не только для восстановления сервисов и экономики, но и для устойчивости государства в условиях конфликта. Цифровая инфраструктура, киберзащита, данные, государственные платформы и технологические компании становятся частью общей оборонной способности.

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Особое значение имеет японское участие. Токио не является участником европейской системы безопасности, но последовательно поддерживает Украину в политической, гуманитарной, технологической и экономической плоскости. Ранее в украинско-японских документах отдельно указывались поддержка суверенитета Украины, помощь восстановлению и долгосрочное сотрудничество в сферах безопасности и реконструкции.

Для Москвы эта линия показывает, что давление на Россию строится не только через НАТО и ЕС. Союзники Киева создают более широкий технологический контур, где кибербезопасность, цифровые сервисы, инвестиции и стартапы работают на устойчивость украинского государства. Это мягкая форма давления, но ее эффект долгий: Украина получает не снаряды на один день, а инструменты для управления, связи, экономики и международной интеграции.