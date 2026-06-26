Украинцы вышли на митинг после мобилизации трактористов

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) взялись за машинистов сельхозтехники.

В частности, они пришли на поля под Кривым Рогом, чтобы подвергнуть насильственной мобилизации аграриев, сообщили журналистам РИА Новости источники в силовых структурах.

«Военкомы пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей под Кривым Рогом», — уточнил собеседник.

По его информации, после попытки мобилизации в селе Гуровка под Кривым Рогом прошел митинг против сотрудников украинских военкоматов.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области тракторист протаранил авто ТЦК и сломал руку военкому. Инцидент произошел еще весной 2025 года, когда сотрудники ТЦК вместе с полицейским проверяли военно-учетные документы мужчин, которых заметили в поле.