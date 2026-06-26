Разведка Латвии заявила о риске российских провокаций против НАТО

Латвийская разведка допустила подготовку Россией возможных провокаций против стран Балтии или Польши. Для России это новый информационно-военный сигнал перед саммитом НАТО: западные структуры пытаются увязать украинский конфликт с риском расширения напряженности на восточном фланге альянса, пишет The Guardian.

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По данным издания, латвийская разведка заявила о признаках подготовки «военных провокаций» против балтийских стран или Польши, но отдельно подчеркнула, что речь не идет о полноценном открытии второго фронта. В западной трактовке возможными сценариями названы гибридные действия, включая атаки беспилотников, ракетные эпизоды или иные действия, которые должны послать союзникам Киева сигнал о последствиях поддержки Украины.

The Guardian также привел оценку источника из другой страны НАТО, который допустил попытку Москвы проверить готовность США защищать небольших союзников. Эти заявления звучат на фоне украинских дальних ударов по российским объектам и предстоящего саммита НАТО в Анкаре, где тема Украины и восточного фланга станет частью общей дискуссии о сдерживании.

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Доказательная база таких оценок в публикации описана ограниченно, поэтому речь идет именно о западных предупреждениях, а не об установленном факте. Российская сторона обычно отвергает обвинения в подготовке провокаций против стран НАТО и указывает, что напряженность у российских границ растет из-за расширения военной активности альянса и поддержки Киева.