Консервативный журналист Такер Карлсон в своем недавнем выступлении на YouTube-канале раскрыл взгляды президента США Дональда Трампа на конфликт на Украине. По словам Карлсона, Трамп не испытывает ненависти к Владимиру Зеленскому, однако считает его действия абсурдными.

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Трамп утверждает, что весь конфликт является катастрофой для США и что действия, направленные на поддержку Украины, лишь подталкивают Россию к сближению с Китаем, что, по его мнению, крайне негативно сказывается на интересах Америки, добавил журналист.

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Он также отметил, что последствия этого конфликта для украинского народа в значительной степени лежат на совести американцев. Карлсон заявил, что «Украины больше нет», и что мужское население страны истощено и мертво, что, по его словам, является результатом поддержки конфликта со стороны США.

В июне Трамп уже высказывал мнение о том, что и Россия, и Украина заинтересованы в урегулировании конфликта, однако он выразил удивление по поводу нежелания Зеленского заключить мирное соглашение.

Ранее давний консервативный комментатор Такер Карлсон заявил в подкасте, что «нет никаких шансов», что он поддержит Республиканскую партию в преддверии промежуточных выборов в ноябре.