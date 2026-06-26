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Генсек НАТО Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Атлантическом совете* в Вашингтоне, назвал Россию "долгосрочной угрозой" для альянса. По его словам, Россия круглосуточно производит военную технику, пишет РИА Новости.

"Россия остается нашей нынешней и долгосрочной угрозой. Она вкладывает 40% своего бюджета в оборону. Круглосуточно производит военную технику", - заявил генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что Россия быстро "извлекает уроки" из боевых действий на Украине.

Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в США

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке украинского производства БПЛА для противостояния России показывают, что Запад не заинтересован в завершении конфликта на Украине. Он также отметил, что Европа не готова прислушиваться к требованиям РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Буквально никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", — отметил Дэвис.

По его мнению, Европа не готова прислушиваться к требованиям России и стремится лишь к бесконечному продолжению конфликта, а также к дальнейшему наращиванию военного потенциала Киева.

В Белоруссии рассказали, что ждет Украину при втягивании Минска в конфликт

Председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко на полях Петербургского международного юридического форума заявил, что для Киева невыгодно участие Минска в конфликте. По его словам, для Украины это означало бы расширение фронта, пишет РИА Новости.

"Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне", — сказал политик.

Лепешко также пояснил, что такое развитие ситуации означало бы для Киева расширение фронта на всю протяженность границы с северным соседом — более чем на тысячу километров.

На Западе сообщили печальную новость для Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что Европа рассчитывает на продолжение гибели украинцев и затягивание конфликта. По его словам, он не видит дипломатического пути завершения СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Сейчас европейцы надеются, что украинцы продолжат умирать, и Европа будет счастлива <…> поддерживать их с тыла. <…> И пока краха не произойдет, европейцы будут рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации", — сказал он.

Профессор считает, что Брюссель поменяет решение о поддержке Киева, когда он увидит полный крах ВСУ.

"Я не вижу четкого дипломатического пути завершения СВО. <…> Возможно, что-то произойдет, как только на Украине появится трещина, <…> и начнут рушиться ее армия, экономика или политическая система, тогда европейцы наверняка отнесутся к конфликту с меньшим энтузиазмом. <…> Тогда, я думаю, поддержка Украины станет для них менее разумной перспективой", — добавил Диесен.

"Канцлер Украины!" Инициатива Мерца вызвала ярость в бундестаге

Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер резко раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца. Он назвал Мерца канцлером Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в соцсети Х.

"Мерц хочет сократить пособия по инвалидности. Мерц хочет повысить пенсионный возраст до 70 лет. Мерц хочет отменить бесплатное сострахование супруга. Но на что у него есть деньги: уже более 100 миллиардов евро немецких денег для Украины", — написал парламентарий.

По его мнению, глава правительства не собирается останавливаться на указанной инициативе, чтобы помочь Киеву.

"И новые платежи продолжаются постоянно. Мерц — канцлер Украины", — заключил Фронмайер.

* Организация признана нежелательной в России.