В США считают, что Белый дом скрывает правду о здоровье Трампа

Опрос Quinnipiac University показал, что 59% избирателей считают администрацию Белого дома нечестной. Половина респондентов сомневаются в физической форме президента, еще 51% — в его психическом здоровье.

Трампу в этом месяце исполнилось 80 лет. Его неоднократно фотографировали с синяками на руках, замазанными тональным кремом. Президента также обвиняли в том, что он засыпает на публичных мероприятиях.

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В мае он прошел второе обследование в госпитале Уолтера Рида.Врач президента Шон Барбабелла заявил, что Трамп находится в отличном здоровье, демонстрируя сильную сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию.

Синяки объяснили частыми рукопожатиями и приемом аспирина. Неврологический тест показал нормальное состояние психики. Сам Трамп настаивает, что абсолютно здоров.