Оценена возможность Киева получить деньги на восстановление Украины

Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, даст Киеву лишь около 1 процента средств, которые требуются на восстановление страны, пишет ТАСС.

Эксперты оценили возможность Киева получить деньги на восстановление Украины. По данным Кабмина Украины, на мероприятии планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом 2025 года занимавший тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль говорил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигла 1 триллиона долларов.

Зеленский высказался о восстановлении Украины

Ранее международная консалтинговая компания McKinsey провела анализ и выяснила, что для восстановления Украины потребуется более 800 миллиардов долларов, но привлечь такие средства будет очень сложно из-за высоких рисков.