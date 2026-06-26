В США заявили о нежелании Трампа вести диалог с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп не хочет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому не исключено, что напрямую по вопросу урегулирования конфликта он будет контактировать только с российским коллегой Владимиром Путиным, а обсуждения с Зеленским оставит членам своей команды. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

© Лента.ру

«Трамп выйдет на контакт с президентом Путиным, но, подозреваю, оставит обсуждения с Зеленским другим членам своей команды», — сказал эксперт, рассуждая о возможном формате, в котором США вернутся к усилиям по урегулированию конфликта на Украине после того, как будут решены все вопросы с Ираном.

Reuters: Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин, препятствует заключению мира

Ниланд добавил, что Трамп неохотно вступает в диалог с украинским лидером.

Ранее Трамп уклонился от вопроса о победах Вооруженных сил Украины на поле боя.