Стало известно, какие меры приняли власти Турции перед саммитом НАТО

Власти Турции приняли беспрецедентные меры безопасности перед саммитом Североатлантического альянса в Анкаре, пишет Associated Press.

Саммит глав государств и правительств НАТО запланирован на 7-8 июля 2026 года в Анкаре. Участники обсудят ряд вопросов текущей повестки, в частности, конфликты на Украине, Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп, а также ряд других лидеров стран-участниц НАТО подтвердил свое присутствие на саммите.

Журналисты заметили, что власти страны очень внимательно подошли к вопросам безопасности. В частности, силовики провели масштабные рейды, задержали в ходе них свыше 200 человек.

Часть задержанных была отпущена после проведения необходимых следственных действий, 129 человек предстали перед судом. 103 из них, в том числе 91 член террористических организаций, были арестованы, 23 помещены под домашний арест.

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Представитель Партии народного равенства и демократии подчеркнул, что превращение Анкары «в гигантскую тюрьму с запретами на время саммита НАТО неприемлемо».