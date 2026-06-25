Качиньский назвал мэра Львова "явным бандеровцем"

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал участвующего в конференции по восстановлению Украины в Гданьске мэра Львова Андрея Садового "явным бандеровцем".

Об этом сообщает издание Wprost.

"На этой конференции присутствует мэр Львова. Помимо того, что он явный бандеровец, он также человек, который не платит польской компании за уже выполненную работу", - сказал Качиньский, выступаю перед журналистами в Варшаве.

Как отмечает Wprost, речь идет о польской компании, которая занималась строительством во Львове очистных сооружений: мэр Садовый обвинил ее в невыполнении обязательств в срок, однако поляки выиграли все судебные разбирательства против города, но причитающихся им денег до сих пор так и не получили.

Качиньский намерен вернуть орден Ярослава Мудрого Украине

Качиньский, занимавший в прошлом должность премьер-министра Польши, также пообещал вернуть полученный им от Украины орден Ярослава Мудрого.