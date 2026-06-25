Мадьяр призвал проверить причастность Орбана к делу о «золотом конвое»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал установить роль его предшественника, Виктора Орбана, в деле о задержании инкассаторов украинского «Ощадбанка». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 6 марта венгерские таможенники задержали машину, перевозившую на Украину 9 кг золота в слитках, а также наличную валюту в размере $40 млн и €35 млн.

Дорогой груз сопровождали 7 инкассаторов, в том числе, бывший генерал украинских спецслужб. Власти Венгрии в тот же день депортировали украинцев на родину.

Вместе с тем, Орбан принял решение оставить ценности в стране, с тем, чтобы разобраться, с какой целью они были отправлены на Украину из Австрии.

Мадьяр, после прихода к власти, инициировал процессы против соратников экс-премьера, объявил о полной реорганизации государственных СМИ, призвал провести расследование ряда сомнительных эпизодов.

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В частности, потребовал ответа от прокуратуры на запрос о том, были ли Орбан и бывший глава Антитеррористического центра Венгрии Янош Хайду допрошены в качестве подозреваемых по делу о «золотом конвое».