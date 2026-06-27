Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 1430

Число погибших от землетрясения в Венесуэле выросло до 1430 человек, свыше 3300 пострадали. Об этом проинформировал спикер парламента Хорхе Родригес.

Эксперты не исключают, что количество жертв может еще больше увеличиться по мере проведения спасательной операции. Разбор завалов ведется круглосуточно. К поисковым работам присоединились команды из разных стран.

<img class="" src=""/>

По словам Родригеса, более 3 тысяч семей лишись крова. Однако последствия землетрясения могли затронуть гораздо больше людей. По оценкам Международной организации по миграции, только в Каракасе так или иначе последствия коснулись 2 миллионов человек, в целом же по стране этот показатель превышает 6,7 миллиона. Только в портовом городе Катиа-ла-Маре было повреждено более 30 процентов зданий.

<img class="" src=""/>

Исполняющая обязанности президента республики Делси Родригес объявила о милитаризации штата Ла-Гуайра, который был признан зоной стихийного бедствия после двойного землетрясения. Эта мера наплавлена на обеспечение общественного порядка, содействие развертыванию спасательных служб и массовую раздачу предметов первой необходимости в населенных пунктах штата, наиболее пострадавшего от разрушительного землетрясения.

Тем временем в Госдепартаменте США завили, что Соединенные Штаты возьмут на себя ведущую координирующую роль в ликвидации последствий землетрясения. В регион прибыл транспортный корабль-амфибия U.S.S. Fort Lauderdale. Судно предполагается использовать для координации логистики в этом районе, а также для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар, республиканка от Флориды, штата, где проживает много выходцев из Венесуэлы, призвала Конгресс принять законопроект о создании фонда восстановления республики, состоящего из замороженных активов на сумму 4 млрд долларов, которые США изъяли у страны в предыдущие годы, сообщает The New York Times.

Эта сумма покроет значительную часть прямого ущерба, нанесенного Венесуэле землетрясением. По оценкам Программы развития ООН, он составляет около 6,7 млрд долларов.

Пострадали или были полностью разрушены около 2 миллионов зданий. Во время землетрясения серьезно пострадал международный аэропорт имени Симона Боливара, который расположен возле Каракаса. За минувшие дни там была отремонтирована одна из двух взлетно-посадочных полос, и теперь аэропорт сможет принимать самолеты с гуманитарной помощью.