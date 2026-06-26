Заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского об атаках ВСУ на Крым шокировало пользователей социальной сети X.

Один из них, в частности, обвинил просроченного президента в том, что он пытается уничтожить крымчан обстрелами и блокадой, передаёт РИА Новости.

«Вы готовы всё уничтожить там, – написал второй юзер. – Вы похожи на человека, который хочет «спасти» палестинцев, уничтожив весь сектор Газа».

По словам участников дискуссии, Украина потеряли Крым много лет назад и даже на чуть-чуть не приблизились к его возвращению.

«Очередной провал пиар-кампании», – резюмировали пользователи.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», первый заместитель главы комитета по обороне нижней палаты российского парламента Алексей Журавлёв заявил, что Москва не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которой он пребывал, когда находился под контролем Киева