«Всё уничтожить»: заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
Заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского об атаках ВСУ на Крым шокировало пользователей социальной сети X.
Один из них, в частности, обвинил просроченного президента в том, что он пытается уничтожить крымчан обстрелами и блокадой, передаёт РИА Новости.
«Вы готовы всё уничтожить там, – написал второй юзер. – Вы похожи на человека, который хочет «спасти» палестинцев, уничтожив весь сектор Газа».
По словам участников дискуссии, Украина потеряли Крым много лет назад и даже на чуть-чуть не приблизились к его возвращению.
«Очередной провал пиар-кампании», – резюмировали пользователи.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», первый заместитель главы комитета по обороне нижней палаты российского парламента Алексей Журавлёв заявил, что Москва не допустит, чтобы Крым вернулся в разруху, в которой он пребывал, когда находился под контролем Киева