Раскрыты подробности инцидента с вертолетом президента Израиля

Вертолет ВВС Израиля, на борту которого находился президент страны Ицхак Герцог, совершил вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали, пишет портал Israel National News.

Инцидент произошел в четверг, 25 июня. Герцог провел церемонию памяти павших в операции «Нерушимая скала» (Protective Edge), поднялся на борт воздушного судна и направился в Иерусалим.

Во время полёта вертолет столкнулся с птицей, в связи с этим экипаж принял решение о немедленной посадке на авиабазе Пальмахим.

Журналисты отметили, что столкновение привело к неполадкам, но пилоту все же удалось благополучно приземлиться.

Персонал базы предоставил президенту новый вертолет. Пострадавший борт обследуют технические специалисты.

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Напомним, что летом 2014 года ЦАХАЛ провел в секторе Газа операцию «Нерушимая скала». Боевые действия были очень интенсивными, в ходе столкновений Израиль понес значительные потери.