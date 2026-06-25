ЕС утвердил продление антироссийских санкций еще на год

Совет Европейского союза принял решение продлить экономические ограничительные меры против России ещё на 12 месяцев — до 31 июля 2027 года.

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Как отмечается в заявлении, продление связано с продолжающимися, по оценке Брюсселя, «действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине». Решение было принято после политического согласования на заседании Европейского совета 18–19 июня 2026 года.

Санкционный режим действует с 2014 года и после 2022-го был существенно расширен. Сейчас он охватывает ключевые отрасли экономики, включая торговлю, финансовый сектор, энергетику и технологии двойного назначения.

Среди действующих мер — запрет на импорт российской нефти и ряда нефтепродуктов морским путём, ограничения для финансовых организаций и криптосервисов, а также санкции против отдельных медиаресурсов в странах Евросоюза.

В ЕС возникли разногласия по новым санкциям против России

В ЕС также заявили о продолжении работы по противодействию обходу ограничений и допустили возможность введения дополнительных мер в будущем.