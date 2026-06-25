Рубио заявил о неприемлемости любой платы за проход Ормузского пролива

США не согласятся на взимание любого вида оплаты за проход морских судов через Ормузский пролив ради заключения соглашения с Ираном. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на заседании Совета сотрудничества стран Персидского залива в Бахрейне в четверг.

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"Вы можете называть это пошлиной, вы можете называть это платой, как угодно - это игра слов. Это никогда не будет приемлемым условием ни одной сделки", - сказал он.

По словам Рубио, США хотят достичь соглашения с Ираном о прекращении войны, но не будут делать этого любой ценой.

Госсекретарь также добавил, что в случае, если Иран начнет брать плату за пересечение пролива, его примеру могут последовать другие страны мира, расположенные рядом с морскими путями.

"И тогда нас ждет хаос", - считает глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее, как отмечает Bloomberg, Иран и Оман опубликовали совместное заявление, касающееся их совместного управления Ормузским проливом, в котором упоминаются издержки на организацию морского движения.

"Это вновь вызвало опасения по поводу возможного введения Ираном сборов или пошлин в этом стратегически важном водном пути", - пишет агентство.

Президент США Дональд Трамп в среду также заявил, что отклонит соглашение с Ираном, если оно будет предполагать какие-либо сборы за проход пролива.