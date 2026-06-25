Сикорский высказался о переговорах России и Украины

России и Украине следует вести переговоры об урегулировании кризиса без посредников, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2026 году в Европе началась бурная дискуссия о возможных переговорах с Россией.

Мнения разделились: часть лидеров выступила против возвращения к диалогу, часть заявила, что переговоры возможны, но Европа должна выступать на них в качестве одной из сторон переговоров, а не посредника.

«Я придерживаюсь мнения, что лучше позволить России и Украине вести переговоры напрямую. Есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление», — отметил Сикорский.

Министр разъяснил, что любые переговоры должны быть прямыми — между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, без посредников.

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Глава внешнеполитического ведомства признал, что европейские страны не могут считаться нейтральной стороной в этом конфликте.