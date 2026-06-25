Отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского от участия в конференции по украинскому вопросу в Гданьске говорит о расколе среди союзников Киева.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Представьте себе следующую ситуацию: европейцы организуют конференцию по Украине, на которую выделяются миллиарды, а лидер страны, которую предстоит восстанавливать, просто остается дома. Отсутствие Зеленского посылает миру — и, кстати, Москве — весьма примечательный сигнал. Спустя более четырех лет после начала конфликта становится все очевиднее, насколько хрупким в действительности оказалось столь часто упоминаемое европейское единство», — отмечается в материале.

В статье подчеркивается, что даже Польша отказалась от прежней лояльности к Украине и вернулась к обсуждению исторических и политических разногласий, которые ранее отходили на второй план на фоне продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости».

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Как сообщалось ранее, президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции по итогам саммита стран восточного фланга НАТО в Гданьске едва не назвал премьер-министра Польши Дональда Туска Дональдом Даком.