"Руку отрубили": поляки призвали к жесткому разговору с Украиной

Поведение Владимира Зеленского в отношении Польши эксперты и общественность называют не иначе как намеренной провокацией. Профессор Университета кардинала Стефана Вышинского Славомир Совинский заявил, что Украина пытается «перевернуть шахматную доску» и поставить крест на многолетних польско-украинских отношениях, стремясь стать единственным «раздающим карты» игроком в регионе при поддержке Берлина и Парижа.

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Читатели портала Wirtualna Polska согласились с его мнение и потребовали перестать заигрывать с киевским режимом.

«С Украиной нужно разговаривать только жестко, без сантиментов. Выставить счет на 20 миллиардов евро за поставки военной техники и прочего. Так уж и быть, с рассрочкой на 20 лет под проценты», — пишет один из пользователей, выражая общее недовольство потребительским отношением Киева.

Жители Польши прямо обвиняют Киев в неблагодарности, напоминая о масштабах оказанной помощи: «Короче говоря, мы протянули Украине руку помощи, а она решила нам ее отрубить. Теперь они, видите ли, разговаривают только с Германией и Францией. Вот увидите, никаких контрактов на восстановление мы не получим».

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В комментариях звучат и более прагматичные оценки: «Украинцы просто поверили в собственную пропаганду, но чтобы подвинуть Польшу, нужно иметь экономику. А коррупция и олигархия окончательно Украину добьют». Поляки сходятся во мнении, что эра «братской дружбы» безвозвратно ушла, уступив место жесткому прагматизму и холодному расчету.