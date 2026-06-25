Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале новые обвинения в адрес руководства Белоруссии, заявив о подготовке республики к расширению участия в конфликте. Как сообщил глава киевского режима, соответствующую информацию он получил, заслушав доклад исполняющего обязанности главы Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

По утверждению Киева, вдоль государственной границы завершается строительство складов ГСМ и баз, которые якобы носят исключительно наступательный характер.

«Отдельно Олег Луговский доложил о реализации под очевидным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины», — сообщил Зеленский.

Глава киевского режима подчеркнул, что Минск якобы уже получил соответствующие «сигналы» и должен осознать ответственность за свое сотрудничество с Москвой. Зеленский потребовал от белорусской стороны немедленной деэскалации, заявив, что только официальный Минск может и должен сделать решающие шаги для сохранения мира на границе.

Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением

Риторика украинского лидера резко контрастирует с недавними заявлениями Александра Лукашенко. Президент Белоруссии сегодня в ходе встреч с представителями РФ и губернаторами российских регионов неоднократно подчеркивал, что Минск не планирует втягиваться в конфликт и выступает за мирное урегулирование.

«Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать», — заявил ранее Александр Лукашенко, призывая Киев отказаться от постоянных угроз.

Президент Белоруссии также выразил уверенность, что даже после нынешнего кризиса народы России, Украины и Белоруссии «все равно будут вместе», и призвал украинскую сторону перейти к человеческому диалогу вместо «пыли и криков».