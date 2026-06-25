Варшава потребовала от Киева поделиться военными технологиями

Отношения между Киевом и Варшавой должны быть двусторонними и основываться на взаимной солидарности. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет РЕН ТВ.

Министр отметил, что должен быть обмен тем, что, например, на Украине очень хорошо развили. По его словам, если Польша будет передавать Украине истребители МиГ, то в ответ Киев должен поделиться своими дроны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что дроны среднего радиуса действия, способные поражать цели на расстоянии до 200 километров, а также использование Вооруженными силами Украины спутниковой системы Starlink и технологий искусственного интеллекта, представляют сегодня основную проблему в обороне.