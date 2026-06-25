В ЕС возникли разногласия по новым санкциям против России

В Евросоюзе возникли разногласия по поводу отдельных положений нового пакета санкций против России, включая ограничения на въезд участников СВО и меры в отношении судов, перевозящих российский СПГ.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Италия и Франция считают спорным предложение запретить въезд в страны ЕС участникам специальной военной операции. При этом, как отмечает Bloomberg, Рим и Париж не возражают против ограничений в отношении бывших российских военнослужащих, однако опасаются, что нынешняя инициатива может привести к фактическому запрету на въезд для всех граждан России.

«Этот вопрос следует регулировать при помощи визовой политики, а не санкций», — говорится в публикации.

Кроме того, разногласия вызывает предложение распространить санкционный режим, действующий в отношении судов, перевозящих российскую нефть, на суда с российским сжиженным природным газом.

По информации Bloomberg, страны ЕС также не пришли к единому мнению относительно предельной цены на российскую нефть. Среди обсуждаемых вариантов — сохранение действующего потолка в $47,6 или возврат к уровню $60 за баррель. Отмечается, что государства, имеющие выход к морю, относятся к этим предложениям скептически.

Как сообщает агентство, обсуждение нового пакета санкций состоится в пятницу.

В Европарламенте заговорили о мрачной реальности из-за санкций против России

Ранее доктор юридических наук, профессор Высшей школы права БФУ имени Канта Вадим Войников заявил, что возможный запрет на выдачу туристических виз и въезд в страны ЕС участникам СВО противоречит визовым нормам Евросоюза.

Кроме того, эксперт отметил, что реализация полного запрета на въезд участников СВО в страны ЕС будет технически сложной.