Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме

Предстоящая зима станет тяжелым испытанием для Украины.

Об этом заявил министр энергетики страны Денис Шмыгаль, чьи слова приводит УНИАН.

«Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы», – констатировал он.

Шмыгаль подчеркнул, что к предстоящему отопительному сезону нужно готовиться вне зависимости от того, продолжится ли конфликт или будет завершен. Украина совместно с партнерами продолжает подготовку энергетической и критической инфраструктуры к новому отопительному сезону, заверил министр.

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До этого вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявлял, что Киев до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости на предстоящую зиму. Он подчеркнул, что работа должна быть переведена в четкий документальный формат. Речь идет о реальных графиках выполнения, определенных ответственных лицах, подписанных решениях и постоянном контроле за результатами.