Белоруссия предложила Украине упрощенный въезд граждан для сбора ягод

Власти Белоруссии предложили Украине организовать упрощенный въезд гражданам страны для сбора ягод. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, соответствующее предложение уже отправили временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому. По его словам, государственный пограничный комитет уже готов организовать упрощенное пересечение границы на трех участках — «Мутвица», «Хиничев» и «Селище».

«Речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области, смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне», — заявил Варанков.

Дипломат также подчеркнул, что это предложение не является политическим жестом — это «рациональное предложение в интересах простых людей».