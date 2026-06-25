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Белоруссия предложила Украине упрощенный въезд граждан для сбора ягод

Андрей Дуванов

Власти Белоруссии предложили Украине организовать упрощенный въезд гражданам страны для сбора ягод. Об этом сообщает РИА Новости.

Белоруссия предложила Украине упрощенный въезд граждан для сбора ягод
© Global Look Press

Как рассказал пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, соответствующее предложение уже отправили временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому. По его словам, государственный пограничный комитет уже готов организовать упрощенное пересечение границы на трех участках — «Мутвица», «Хиничев» и «Селище».

«Речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области, смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне», — заявил Варанков.

Дипломат также подчеркнул, что это предложение не является политическим жестом — это «рациональное предложение в интересах простых людей».

«Лес для них – серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. Мы понимаем это и предлагаем отлаженный механизм, позволяющий сохранить привычный уклад жизни без возведения искусственных барьеров. Ожидаем ответа от украинской стороны. Убеждены, что даже в текущих непростых условиях подобные шаги – нормальная практика добрососедских отношений», — добавил Варанков.