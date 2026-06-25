Белоруссия предложила Украине упрощенный въезд граждан для сбора ягод
Власти Белоруссии предложили Украине организовать упрощенный въезд гражданам страны для сбора ягод. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, соответствующее предложение уже отправили временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому. По его словам, государственный пограничный комитет уже готов организовать упрощенное пересечение границы на трех участках — «Мутвица», «Хиничев» и «Селище».
«Речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области, смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне», — заявил Варанков.
Дипломат также подчеркнул, что это предложение не является политическим жестом — это «рациональное предложение в интересах простых людей».
«Лес для них – серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. Мы понимаем это и предлагаем отлаженный механизм, позволяющий сохранить привычный уклад жизни без возведения искусственных барьеров. Ожидаем ответа от украинской стороны. Убеждены, что даже в текущих непростых условиях подобные шаги – нормальная практика добрососедских отношений», — добавил Варанков.