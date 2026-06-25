Один из аэропортов Каракаса принял первый после землетрясения самолет

Один из аэропортов столицы Венесуэлы - имени Оскара Мачадо Сулоаги - принял первый после сильного землетрясения самолет. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационной отрасли страны.

"Прибыл самолет из города Сан-Томе, расположенного на северо-востоке страны. Это частный борт малой авиации", - сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, планируется ли в какое-то ближайшее время прибытие или отправка отсюда других пассажирских бортов.

Аэропорты Каракаса закрывались после землетрясения, которое произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков, магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков.

По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, 164 человека погибли, 971 пострадал. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.