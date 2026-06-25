Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что провел переговоры с украинской делегацией. Он добавил, что в ходе встречи четко разъяснил позицию республики по конфликту на Украине, пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства раскрыл содержание переговоров с украинской стороной в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — разъяснил Лукашенко.

Напомним, что в 1991-2021 годах Минск и Киев сохраняли постоянные рабочие контакты в политической и экономической сферах.

В 2022 году отношения резко ухудшились — Зеленский на фоне конфликта сделал ряд резких заявлений о Лукашенко, предупредил, что готов в случае необходимости нанести превентивные удары по военным объектам на территории Белоруссии.

Лукашенко в ответ заявил, что Минск не планировал и не планирует участвовать в противостоянии, что ни один белорусский солдат не примет участие в боевых действиях.

Лукашенко раскрыл свои недавние слова Зеленскому

По словам экспертов, в 2022-2025 годах отношения между республиками не улучшились, но и не ухудшились, провокации со стороны ВСУ не привели к втягиванию Белоруссии в конфликт.

В 2026 году Зеленский обвинил Белоруссию в предоставлении площадок для российских беспилотных операций, и предупредил о «серьезных последствиях», если «такая деятельность продолжится».