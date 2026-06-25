Пока вы не уснули: обращение Мерца к России и послание Лукашенко Зеленскому

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Мерц дерзко обратился к России

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной. Его слова приводит телеканал n-tv.

Он утверждает, что Украина якобы находится в "новой позиции силы", а Россия не сможет одержать победу. Канцлер заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой. По его словам, после саммита "Большой семерки" появилось новое ощущение трансатлантического единства.

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Стало известно, какой объект могли поразить ВС РФ под Днепром

В Павлограде Днепропетровской области прозвучал мощный взрыв, который сопровождался детонацией. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, по какому объекту мог прийтись удар.

По информации военных каналов, после инцидента окрестности засыпало неразорвавшимися снарядами калибра 155 мм. Поднялся огромный черный столб дыма.

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Лукашенко раскрыл свои недавние слова Зеленскому

Глава Белоруссии Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому слова о неизбежном воссоединении славянских народов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко 25 июня встретился с главой российского Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече Лукашенко выразил уверенность, что Москва, Минск и Киев рано или поздно снова будут вместе, несмотря на обилие внешних сил, желающих помешать единству.

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Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией

В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией.

Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает Sky News. Американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте.

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Украина сбросила умные авиабомбы на российские объекты

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили умные авиационные бомбы на российские объекты. Это следует из сообщения Министерства обороны России о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего ВСУ попытались использовать 17 управляемых авиабомб, но российские средства противовоздушной обороны сбили все выпущенные Украиной снаряды. Какие именно объекты пытался атаковать Киев и в каких регионах были сбиты бомбы, не уточняется. Также не называется и тип использованных ВСУ бомб.

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Ирак пригрозил выйти из ОПЕК

Ирак вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) пригрозил выйти из ОПЕК, если квота на добычу нефти не будет повышена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В министерстве нефти Ирака уточнили, что Багдад пока не отказывается от участия в организации, но может пойти на этот шаг, если ОПЕК не пойдет ему на встречу.

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Ветеран ЧВК «Вагнер» указал на несостыковку в смерти Пригожина и Уткина

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин и ключевой командир формирования Дмитрий Уткин не могли оба лететь в самолете, который потерпел крушение в Тверской области. На несостыковку в их смерти указал ветеран ЧВК с позывным Капсула в беседе с «Царьградом».

По его словам, Уткин всегда следил за безопасностью среди руководства «Вагнера». В частности, командиры выходили на перекуры отдельно друг от друга, а их машины и маршруты, по которым они следовали, постоянно менялись. Более того, служба безопасности тщательно досматривала экипаж перед любым полетом, добавил Капсула.

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Двух сестер нашли убитыми в квартире в российском городе

В Санкт-Петербурге утром 25 июня в квартире на Бухарестской улице были обнаружены тела двух сестер с ножевыми ранениями. На месте преступления работают следователи, которые уже возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом пишет «112».

По предварительным данным, правоохранительные органы проверяют возможную причастность к этому преступлению сожителя одной из жертв.

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Сейсмолог обратился к россиянам после землетрясения в Японии

Землетрясение, произошедшее у берегов Японии, не несет опасности для россиян, заявил News.ru сейсмолог Данила Чебров.

По его словам, подземные толчки магнитудой 6,9, зафиксированные 25 июня у северо-восточного побережья Хонсю, являются обычным явлением для этого региона. Японцы давно адаптированы к таким событиям и имеют высокий уровень защиты, поэтому паниковать не стоит.

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Россиян предупредили о краже аккаунтов Telegram через поддельные сайты АЗС

Мошенники используют фишинговые сайты, замаскированные под страницы крупных российских сетей автозаправочных станций (АЗС), чтобы похищать аккаунты пользователей в Telegram. Разбираемся, как работает эта схема обмана и какие шаги помогут защитить ваш профиль.

Мошенническую схему выявили аналитики F6 Digital Risk Protection. Компания предоставила результаты исследования и скриншоты редакции «Рамблер». Специалисты компании в ответ на запрос редакции уточнили, что на данный момент изучили три подобных интернет-ресурса. При этом они предупредили, что общее число мошеннических сайтов может быть значительно больше.

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