Десятки погибших и удар по экономике: зарубежные СМИ о землетрясении в Венесуэле

Сильнейшее землетрясение в Венесуэле, по официальным данным, уже унесло жизни 164 человек, около тысячи пострадали, но разбор завалов продолжается. Несколько стран объявили о готовности оказать помощь. Как зарубежные СМИ оценивают катастрофу и ее последствия, в материале «Рамблера».

В Венесуэле произошло два подряд землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые привели к масштабным разрушениям. Примечательно, что за последние сутки в мире произошли еще два крупных землетрясения: магнитудой 5,6 в Северной Калифорнии и 6,9 у побережья Японии. Однако эксперты подчеркивают, что эти события никак не связаны между собой. В США и Японии масштабных разрушений не зафиксировано.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что число погибших в результате стихийного бедствия уже составляет 164 человека, более 970 пострадали. Об этом сообщает Venezolana de Televisión.

В интервью телеканалу Родригес заявила, что спасатели были переброшены в штат Ла-Гуайра, а также в Каракас, где обрушилось 10 зданий.

«Поддерживается прямая связь с губернатором штата Ла-Гуайра Алехандро Тераном и мэром Хосе Мануэлем Суаресом, поскольку это один из районов, объявленных зоной бедствия из-за количества обрушившихся зданий. Именно здесь мы должны сосредоточить спасательные и поисковые работы», — пояснила Делси Родригес.

Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 29 октября 1900 года. Тогда погиб 21 человек, еще 50 получили ранения, а по всему Каракасу были разрушены церкви, общественные здания и жилые дома, пишет The New York Times.

«Венесуэла расположена между Южноамериканской и Карибской тектоническими плитами, поэтому землетрясения здесь не редкость», — заметил сотрудник Геологической службы США Уильям Барнхарт.

По оценкам Геологической службы США, которые привела газета, нынешнее землетрясение в Венесуэле может быть гораздо более разрушительным, чем в 1900 году. Эксперты считают, что толчок магнитудой 7,2 был форшоком, а 7,5 — основным.

Двойное землетрясение стало сокрушительным ударом по и без того ослабленной экономике Венесуэлы, отмечает CNN.

«Некогда процветавшая экономика уже была подорвана многолетними санкциями со стороны США, гиперинфляцией, коррупцией в правительстве и неумелым управлением нефтяным сектором, несмотря на то, что страна располагает крупнейшими в мире запасами нефти. С 2013 года ВВП страны сократился примерно на 80%», — говорится в статье.

Тысячи погибших и цунами: Венесуэла пережила мощное землетрясение

При этом, по мнению экспертов, гуманитарный кризис, вызванный двумя подряд землетрясениями, нанесет еще один удар по экономике Венесуэлы и хрупким надеждам на ее восстановление, а также цепочкам поставок предметов первой необходимости, не говоря уже о потенциальной гибели тысяч людей. При этом, по данным ООН, которые привело издание, в 2025 году почти 8 миллионам человек, или примерно трети населения страны, уже требовалась гуманитарная помощь.

«По предварительным оценкам Геологической службы США, экономические потери, скорее всего, составят от 10 до 100 миллиардов долларов – верхняя цифра, примерно соответствующая размеру всей венесуэльской экономики», — отмечается в публикации.

На сегодняшний день главный аэропорт Венесуэлы поврежден и закрыт, а людей эвакуировали даже из таких отдаленных мест, как бразильская Амазония, расположенная примерно в 1700 километрах от Каракаса, пишет Associated Press.

Помощь стране уже предложили правительств различных стран, включая США, Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили, Эквадор, Сальвадор и Мексику. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американцы «немедленно направляют в Венесуэлу поисково-спасательные группы и медицинские ресурсы».

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого американский лидер Дональд Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании и прекратить сотрудничество с Кубой.