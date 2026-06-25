Литва до конца года продлила запрет на полеты в 12 зонах у границы с Белоруссией

Вильнюс принял решение продлить до конца 2026 года запрет на полеты воздушных объектов вдоль границы с Белоруссией. Соответствующее распоряжение выпустило министерство сообщений балтийской республики.

"С учетом геополитической ситуации, гибридных атак со стороны Белоруссии и инцидентов с беспилотниками по просьбе армии принято решение о запрете полетов в 12 зонах, позволяющее обеспечить оперативные действия военных по охране воздушного пространства Литвы", - говорится в сообщении.

Первоначально данный запрет был объявлен в октябре 2025 года и затем продлевался. Его действие должно было закончиться 1 июля 2026 года.