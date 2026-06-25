Китай предложил Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясений

Китай выразил соболезнования Венесуэле в связи с произошедшими землетрясениями и заявил о готовности оказать стране необходимую помощь.

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Об этом сообщает CNN.

«Китай готов предоставить помощь в пределах своих возможностей и в надлежащей форме, исходя из потребностей Венесуэлы», — заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. По последним данным, погибли более 164 человек, ещё свыше 900 получили ранения. В ряде регионов разрушены здания и повреждена инфраструктура.

В стране после землетрясения введено чрезвычайное положение.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту страны Дельси Родригес в связи с последствиями разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Землетрясение, произошедшее в ночь на 25 июня, стало крупнейшим в Венесуэле с 1900 года.