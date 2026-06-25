Кто «сливает» Урсулу: назван инициатор скандала с секретным чатом

Политолог Юрий Светов считает, что США пытаются сместить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен с помощью расследования из-за секретного чата. Об этом он рассказал News.ru.

По мнению Светова, настоящая причина скандала вокруг секретного чата фон дер Ляйен кроется в попытках чиновницы плести интриги против Белого дома. Поводом для разбирательства стал закрытый групповой чат в одном из мессенджеров. В этой группе, которую журналисты окрестили «Вашингтонской», фон дер Ляйен общалась с Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и другими лидерами.

Европейский омбудсмен Тереза Аньинью начала официальное расследование после того, как чиновники отказались рассекретить переписку. В этом чате европейские политики обсуждали общую стратегию работы с президентом США Дональдом Трампом. Еврокомиссия отказалась раскрыть переписку, заявив, что это нанесло бы серьезный удар по международным отношениям ЕС.

Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайной переписки с Зеленским. Кто еще был в секретном чате и что там обсуждали?

Светов отметил, что секретные каналы связи в политике - не редкость, однако глава ЕК нарушила баланс, создав закрытый клуб «для избранных». Она подключила к обсуждению Зеленского и лишь малую часть европейских руководителей. Это вызвало резкую негативную реакцию внутри самого Евросоюза, где фон дер Ляйен и без того критикуют за отсутствие прозрачности.

Главная проблема заключается в том, что в этом чате европейские политики координировали тактику давления на Трампа. Светов уверен, что американские спецслужбы могут получать доступ к таким каналам связи. Именно Вашингтон, по мнению политолога, подтолкнул европейского омбудсмена к проведению проверки, чтобы наказать главу Еврокомиссии за антиамериканскую деятельность.