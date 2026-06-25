Стало известно, что обещали США на саммите на Аляске

На саммите США и России, который прошел на Аляске, обсуждались только предложения по Украине, а не соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что «были лишь предложения».

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Рубио также отметил, что США не планировали заключать сделку по Украине на этом саммите, так как представители Киева не присутствовали на встрече.

Он подчеркнул, что Белый дом никогда не говорил, что по итогам этой встречи будет достигнута сделка. Потому что украинцев там не было.

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Госсекретарь добавил, что, по его мнению, США и Запад в целом не являются стороной конфликта на Украине, а это конфликт между двумя странами — Украиной и Россией.

Он также допустил, что мирной договоренности по Украине достичь так и не удастся.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Это произошло после заявления последнего о планах ВСУ провести операцию в Крыму.