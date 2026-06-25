Украино-польское противостояние: ждать ли войны между союзниками

Скандал между Польшей и Украиной продолжает набирать обороты, однако не стоит ожидать полного разрыва отношений, так как объединяющим моментом для стран является русофобия. Такое мнение высказал на радио «Комсомольская правда» кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот.

Ранее между Киевом и Варшавой возник крупный дипломатический скандал. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Варшава заявила, что Киев продолжает прославлять символику и деятелей, связанных с Волынской резней и пособничеством нацистам.

В ответ Зеленский отправил орден назад почтой, что польские власти расценили как оскорбление. Также украинский политик отказался от визита на саммит Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) в Гданьске. Не приедет в Польшу и его жена Зеленского Елена.

В свою очередь экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил о том, что Киев истреблял жителей Донбасса в 2014 году. А польские СМИ прямо ставят вопрос о том, возможна ли война Польши против Украины.

Кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот обратил внимание на то, что официально не было озвучено, что Варшава отменяет какие-либо выступления Елены Зеленской.

«В Варшаве и, возможно, и в Киеве постарались избежать эскалации конфликта — чтобы оставить какие-то пути для отступления, чтобы, может быть, со временем все же договориться. Спорить они могут по любому поводу, но русофобия — это у них всегда был объединяющий момент», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что когда-то именно Речь Посполита придумала нарратив про украинское государство «для перекодировки русских людей на юго-западных окраинах государства российского».

«Еще до госпереворота в феврале 2014-го на Галичине, то есть в Ивано-Франковской и Львовской областях, там уже было более 200 тысяч украинцев с польскими паспортами. И поляки умасливали их обещаниями европейского рая. И в том же Львове они мэра поставили, который рассматривался как будущий львовский гауляйтер. Но выкормленная Варшавой бешеная собака украинства крепко встала на ноги. Польша уже не зарабатывает денег на посредничестве», — отметил Кот.

Сейчас в Польше в преддверии выборов растут антиукраинские настроения, однако нынешняя польская риторика никак не повиляет на восприятие Украины западными партнерами, уверен он.

«Политический истеблишмент что Польши, что Украины — это актеры, играющие роль. Как и в других странах Восточной Европы. (…) Как уж протестовали польские фермеры против украинского зерна, что нельзя его пускать в Европы и пытались устраивать блокаду — и что? Украинская пшеница продолжает идти на запад через Польшу», — констатировал эксперт.

При этом, по его словам, сейчас Варшаве не нравится, что ресурсы и деньги Киев начал получат напрямую, и Польша хочет «вернуться в пул выгодоприобретателей от украинского конфликта».