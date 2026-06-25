Лукашенко раскрыл свои недавние слова Зеленскому

Глава Белоруссии Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому слова о неизбежном воссоединении славянских народов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко 25 июня встретился с главой российского Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече Лукашенко выразил уверенность, что Москва, Минск и Киев рано или поздно снова будут вместе, несмотря на обилие внешних сил, желающих помешать единству.

«Россия, Беларусь - это, как я говорю, наше общее Отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. <…> Я уверен (и об этом говорил недавно представителям Зеленского), что все равно наши народы будут вместе», - подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, текущие разногласия со временем уйдут в прошлое и стороны обязательно восстановят отношения. Он также добавил, что Россия может твердо рассчитывать на поддержку Минска, поскольку общая работа ведется во благо всех трех государств, включая саму Украину.

«Наши люди там живут, всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден», - заключил Лукашенко.

В последние недели Зеленский несколько раз заявлял об атаках, якобы готовящихся со стороны Белоруссии. Он подчеркивал, что власти Белоруссии должны «держать ухо востро», и грозил Минску «последствиями». Лукашенко сказал, что его страна может быть втянута в конфликт «только в одном случае - если в отношении ее территории будет совершена агрессия».

Зеленский резко ответил на извинения Лукашенко

Также Лукашенко предлагал Зеленскому встретиться в Белоруссии или на Украине. В начале июня в офисе Зеленского призвали Лукашенко «просто молчать», если он хочет «дожить до пенсии». Позже Зеленский пригрозил нанести удары по ретрансляторам на территории Белоруссии, которые, по утверждению Киева, используются российскими дронами.