Страны Персидского залива призвали учесть в договоренностях с Ираном их интересы

Любые будущие договоренности с Ираном должны учитывать требования стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) для обеспечения их безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Джасем Мухаммед аль-Будейви по итогам совместной министерской встречи ССАГПЗ и США в Бахрейне.

"В ходе встречи было подчеркнуто, что любые будущие договоренности или механизмы должны включать требования стран Совета сотрудничества [арабских государств Персидского залива], защищающие их интересы и гарантирующие их безопасность и стабильность", - приводит слова генсека секретариат организации.

Аль-Будейви подчеркнул, что такие договоренности должны основываться на принципах международного права, уважения суверенитета, добрососедства и невмешательства во внутренние дела.